Происшествия
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Происшествия

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Главе Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия с легкомоторным самолетом в Татарстане

Главе Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия с легкомоторным самолетом в Татарстане

Сегодня днем легкомоторный самолет Cessna 172 упал в огороде частного дома в селе Шемордан, расположенном в Татарстане.

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