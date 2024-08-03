На грани кризиса: эксперт о нынешнем состоянии рынка недвижимости в России

Структура спроса на ипотеку в России заметно изменилась за последние два месяца. Чего ждать и как повышение ключевой ставки повлияло на это, рассказала директор компании «‎Этажи» в Самаре Любовь Чеботок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на новостное агентство «‎АБН24».