На грани кризиса: эксперт о нынешнем состоянии рынка недвижимости в России

Структура спроса на ипотеку в России заметно изменилась за последние два месяца. Чего ждать и как повышение ключевой ставки повлияло на это, рассказала директор компании «Этажи» в Самаре Любовь Чеботок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на новостное агентство «АБН24».
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