В Лондоне заявили о прекращении действия «договоренностей Анкориджа» по Украине

Анкориджский компромисс по урегулированию конфликта на Украине больше не обсуждается, заявил советник британского премьера Джонатан Пауэлл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ NYT: США намерены...
- СТ FT: страны ЕС нед...
- Срок проживания в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым