Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Алексей Сафронов
    При всём том огромном горе, что принесли народу оба укро-мерзавцев президентов Украины, надо упомянуть и пользу. Ведь...Всё резко поменял...
  • ninikooo Митусова
    Зеленский ошибся в самом начале- его избрал народ не из- за уважения, а « против Порошенко». А он возомнил себя незна...Всё резко поменял...
  • Alex Nемо
    Вот тут прямо таки интересно становится. А СК имеет право провести проверки доходов-расходов прокурорской челяди и их..."Прокурор в доле?...

Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх

Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх

В минувшее воскресенье президент Владимир Путин продемонстрировал мастерское владение не только спортивным, но и политическим дзюдо, предложив возобновить 15 мая прямые переговоры без предварительных условий с Украиной в Стамбуле, обнажив смехотворность кучки евролидеров, попытавшихся поставить российскому лидеру ультиматум.

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