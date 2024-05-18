«Люблю хулиганщину»: верный друг Пугачевой нашел себе нового фаворита

Дизайнер Игорь Гуляев симпатизирует как представителям старшего поколения, так и молодежи. Алла Пугачева соцсетиВерный друг Аллы Пугачевой Игорь Гуляев, которого она пару недель назад благодарила за верность, в восхищении от коллег сбежавшей артистки, успешно представляющих российскую эстраду.