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Под Астраханью на обледеневшей дороге фура снесла грузовую "Газель"

Под Астраханью на обледеневшей дороге фура снесла грузовую "Газель"

Утром 24 ноября на 1091 километре федеральной трассы Р - 22 "Каспий" в Черноярском районе Астраханской области водитель 1962 года рождения, управлявший грузовым автомобилем "Mercedes-Benz" с прицепом (зарегистрирован в Ростовской области), двигаясь со стороны г.

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