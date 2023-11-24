Под Астраханью на обледеневшей дороге фура снесла грузовую "Газель"

Утром 24 ноября на 1091 километре федеральной трассы Р - 22 "Каспий" в Черноярском районе Астраханской области водитель 1962 года рождения, управлявший грузовым автомобилем "Mercedes-Benz" с прицепом (зарегистрирован в Ростовской области), двигаясь со стороны г.