Государственная налоговая служба сообщает, что с 27 мая 2024 года товарно-сопроводительное уведомление и путевой лист исключены из Перечня типовых форм первичных документов строгой отчетности после утверждения Постановления Правительства № 229/2024, опубликованного в «Официальном мониторе Республики Молдова» № 118-121 от 27 марта 2024 г.