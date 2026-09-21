По федеральному округу на выборах в Госдуму подсчитано 79% голосов

Продолжается подсчет голосов на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. По предварительной информации, по федеральному округу обработано 79,08% протоколов.
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