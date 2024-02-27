Космонавт Лазуткин провел в Муравленко уроки мужества

Летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин посетил Муравленко. Он провел уроки мужества для студентов колледжа и лицеистов, поучаствовал в торжественном посвящении школьников в юнармейцы и посетил несколько городских мероприятий, передает «Муравленко 24».
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