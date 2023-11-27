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Лиз Трасс призвала США убрать Байдена из Белого дома

Лиз Трасс призвала США убрать Байдена из Белого дома

Экс-председатель правительства Соединенного Королевства Лиз Трасс призвала отправить в отставку американского лидера Джо Байдена, чтобы кто-нибудь другой мог противостоять «растущим угрозам» со стороны КНР, РФ и Ирана.

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