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«Не понимаю, откуда люди берут деньги»: Митя Фомин купил квартиру за 40 миллионов

«Не понимаю, откуда люди берут деньги»: Митя Фомин купил квартиру за 40 миллионов

Митя Фомин рассказал о покупке новой квартиры. Когда будет новоселье и как артист выбирал район проживания? В какую сумму Мите обошлась недвижимость? Правда, что ради элитного жилья Фомину пришлось влезть в долги? И кто еще из знаменитостей платит ипотеку? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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