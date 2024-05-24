Дом архитектора Косякина в Краснодаре отсудили и начинают реставрировать: красивейший старинный особняк

Как сообщили в администрации края, дом архитектора Косяки отсудили у прежнего собственника, который не занимался восстановлением памятника архитектуры, и новый собственник уже начинает реставрационные работы.
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