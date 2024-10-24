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Чем опасен жир на талии и как от него избавиться? 4 способа

Чем опасен жир на талии и как от него избавиться? 4 способа

Джинсы не застегиваются на талии — это еще полбеды. Окружность талии, превышающая допустимые нормы, может указывать на наличие висцерального жира — опасного вида жира, который накапливается вокруг внутренних органов и может привести к различным заболеваниям.

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