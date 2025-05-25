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В России высказались о юридическом роспуске СССР

В России высказались о юридическом роспуске СССР

Говорить о вопросах, связанных с юридическим роспуском СССР, надо обязательно, но искать виновных и перекраивать историю неправильно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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