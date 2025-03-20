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Российский военный во время боя починил подбитый дроном ВСУ танк

Российский военный во время боя починил подбитый дроном ВСУ танк

Министерство обороны РФ Старший лейтенант Арман Гусманов сумел во время боя с украинскими боевиками сумел починить подбитый вражеским дроном-камикадзе танк и вместе с сослуживцами не допустить прорыва обороны российских подразделений.

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