Российский военный во время боя починил подбитый дроном ВСУ танк

Министерство обороны РФ Старший лейтенант Арман Гусманов сумел во время боя с украинскими боевиками сумел починить подбитый вражеским дроном-камикадзе танк и вместе с сослуживцами не допустить прорыва обороны российских подразделений.
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