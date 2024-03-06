СМИ: США хотят, чтобы СБ ООН поддержал немедленное прекращение огня в Газе

Соединённые Штаты пересмотрели формулировку проекта резолюции Совета безопасности ООН. Теперь Вашингтон поддерживает "немедленное прекращение огня примерно на шесть недель в секторе Газа вместе с освобождением всех заложников", с текстом поправок ознакомилось агентство Reuters.
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