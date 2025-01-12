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Крымская газета

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Необычные вызовы, угрозы и тяжëлые пациенты: будни врача скорой помощи

Необычные вызовы, угрозы и тяжëлые пациенты: будни врача скорой помощи

О вызовах в праздники и буйных пациентах нам рассказала врач скорой помощи Эльвира Ниматуллаева. ВРАЧ ПОД УДАРОМ – Как новогодние праздники отразились на работе? Увеличилось ли количество вызовов? – В праздники всегда много вызовов: люди отмечают так, будто живут последний день.

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