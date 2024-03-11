Шашлычная сгорела ночью в Петрозаводске

Металлический павильон выгорел в карельской столице Сегодня ночью в 02 часа 21 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Боровой.
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