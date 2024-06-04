Новый закон о продаже залогового имущества: преимущества для граждан Ольга ВайленкоГосударственная Дума приняла закон, который значительно облегчает процесс продажи заложенного имущества гражданам, предоставляя им возможность самостоятельно продать его по рыночной цене.