Новый закон о продаже залогового имущества: преимущества для граждан Ольга ВайленкоГосударственная Дума приняла закон, который значительно облегчает процесс продажи заложенного имущества гражданам, предоставляя им возможность самостоятельно продать его по рыночной цене.
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