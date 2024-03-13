Аналитик Мураховский заявил, что США продолжают готовить программы удара по РФ

Военный аналитик Виктор Мураховский считает, что заявления Пентагона о планах по конвенциональному использованию гиперзвукового оружия говорят о том, что США продолжают работать над различными программами в рамках концепции "молниеносного глобального удара" по России.
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