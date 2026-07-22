В ночь атак 22 июля объявили воздушную тревогу в Севастополе и Невинномысске

В России ночью ограничили работу четырех аэропортов. В Севастополе к утру второй раз объявили отбой воздушной тревоги, а в Ставропольском крае сбили несколько БПЛА, сообщили главы муниципалитетов в мессенджере «Макс».
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