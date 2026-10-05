Сотрудник Запорожской АЭС погиб от удара дрона

Сотрудник Запорожской АЭС получил смертельное ранение от удара украинского дрона. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
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