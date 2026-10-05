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Сотрудник Запорожской АЭС погиб от удара дрона

Сотрудник Запорожской АЭС погиб от удара дрона

Сотрудник Запорожской АЭС получил смертельное ранение от удара украинского дрона. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

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