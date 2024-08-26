Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В новом ЖК на севере Калуги построят школу, два детсада и поликлинику

В новом ЖК на севере Калуги построят школу, два детсада и поликлинику

Главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину устроили экскурсию по новому жилому кварталу на севере Калуги. Как рассказал 25 августа губернатор Владислав Шапша, в наш регион с рабочей поездкой прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх