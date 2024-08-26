В новом ЖК на севере Калуги построят школу, два детсада и поликлинику

Главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину устроили экскурсию по новому жилому кварталу на севере Калуги. Как рассказал 25 августа губернатор Владислав Шапша, в наш регион с рабочей поездкой прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".
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