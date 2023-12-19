В Роспотребнадзоре ХМАО посоветовали понюхать карнавальный костюм на Новый год перед покупкой

Роспотребнадзор ХМАО дал советы по покупке детского карнавального костюма на Новый год. Специалисты ведомства советуют нюхать одежду перед покупкой: резкий химический запах — признак некачественного товара.
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