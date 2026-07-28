Исторические дефициты и как из них выходили

Что общего у кусочка сахара в вашей чашке кофе, автомобильной покрышки и обычного батона из супермаркета? Все эти привычные вещи когда-то были в жесточайшем дефиците из-за отсутствия сырья или экономических блокад, что угрожало привычному укладу жизни целых стран.