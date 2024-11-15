Физик объяснил невозможность скрыть начало создания ядерной бомбы Украиной

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) внимательно следит за попытками разных стран получить доступ к ядерным материалам, и о якобы имеющей место подготовке Украины к созданию ядерной бомбы организация пока не докладывала.
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