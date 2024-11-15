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Физик объяснил невозможность скрыть начало создания ядерной бомбы Украиной

Физик объяснил невозможность скрыть начало создания ядерной бомбы Украиной

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) внимательно следит за попытками разных стран получить доступ к ядерным материалам, и о якобы имеющей место подготовке Украины к созданию ядерной бомбы организация пока не докладывала.

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