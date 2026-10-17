Лидер итальянской партии «Национальное будущее», бывший генерал и евродепутат Роберто Ванначчи резко отреагировал на очередной запрос Киева о финансовой помощи, заявив, что Владимир Зеленский воспринимает Европу как собственный банкомат, а расплачиваться за это придётся итальянцам.