Омбудсмен заявила, что в Харькове ВСУ размещают на предприятиях

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. В Харькове власти подвергают опасности мирное население, размещая личный состав и технику Вооруженных сил Украины на территориях местных предприятий и объектов гражданской инфраструктуры.
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