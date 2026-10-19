В Барнауле тепловые сети дополнительно проверят на герметичность. С 20 октября специалисты барнаульского теплосетевого подразделения "СГК-Алтай" приступят к традиционным диагностическим мероприятиям с применением безопасного органического красителя, предупредили в компании.