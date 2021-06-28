Во всём виноват Путин

Элина МорозоваПолитикаВо всём виноват Путин Дмитрий Ребяков Зарплата нищенская, всюду грязь, разруха, бардак, коррупция, воры, произвол.Вернуться к статье247НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРГРавиль ГафуровОчень во-время и правильно написано. Успех страны складывается из успеха каждого из нас. А реальные возможности для трудового успеха в стране есть и они множатся. Без настойчивого труда жизненного успеха не бывает.КилативКто хочет-ищет способ, кто не хочет-причину.ЛДЛидия ДунайИ мне очень понравился фильм "Дурак".АльберттЧё за фильм ?ЛДЛидия ДунайПосмотрите. Так не расскажешь.александр деевАвтор статьи лукавит и всех людей записал в пьяницы и тунеядцы!А в рыло получить автор не желает за ложь! Не каждый может заниматься торговлей,не каждый может бросить край где он родился и уехать в неизвестность,так же сейчас не то что было в СССР.Нет общежитий где бы человеку пришлось бы искать жильё.Да и сейчас настали те времена когда живут от получки,до получки и лишних денег нет от смысла вообще! Чтобы в какой то регион уехать надо иметь средства не только на дорогу,но и на съёмную квартиру или хотя бы комнату,но и на продукты питания! А в каждом регионе цены на продукты питания разные.Так что автор рыло бы тебе начистить за твоё враньё!И реальной жизни ты автор не видел.Значит в том что нет работы по месту жительства я что ли виноват? Если автор такой умник ,то почему цены растут и остановки им нет?И такие как автор статьи не видят дальше своего носа! И войны не надо,мы и так вымираем.olga gordeeva (Кожемякина)Уметь читать, это вовсе не означает складывать слоги в слова. Надо бы еще смысл усваивать, но... для этого нужны мозги, которые, видимо, у вас в разжиженном состоянии. Автор хорошо написал, он далеко не всех людей записал в тунеядцев, а говорил о тех, кто ничего не умеет, ничего не делает, о неудачниках, которые стараются обвинять все и всех лишь бы себя никчемного обелить, оправдать свое жалкое существование.александр деевГде уж нам сирым и убогим понять.Строй поменяли без моего ,да и большинства мнения населения нашей страны!Цены растут постоянно и не один раз в году!А когда же цены на спад пойдут? Или надо опять собирать народ и устраивать революцию в стране?Власть обещалками 30 лет народ кормит,но думаю уже вышел лимит на обещалки.Если так и дальше будет,то рванет революция!Степан РотарьДа Вас и не жалко,всё равно даром небо коптите.Natalyлюдям настолько обидно и горестно за свою родину, что не замечать очевидного больше невозможноУсловия жизни Подумайте только, в какой богатой природными ресурсами, раздольной и красивой стране мы родились, а теперь выгляните в окно и еще раз вспомните, какая картинка нас окружает? Почему такой контраст? Наверное ответ очевиден даже мало понимающим в политических вопросах людях – депутаты (власть, правительство, власть имущие и иже с ними) не заинтересованы в благоустройстве. Ремонт дорог, мест общественного пользования, многоквартирных домов, где проживают люди – кажется, что по этим направлениям средства вообще не выделяются. Люди живут в условиях, которые с каждым годом только ухудшаются, при этом ежемесячно каждому приходит уведомление об очередной оплате коммунальных услуг. Услуг, которые в некоторых регионах настолько некачественны, что хочется привести «политиков» за руку и спросить глядя в глаза: «что вы планируете с этим сделать?». Забота о старшем поколении Уровень пенсионных выплат, да и все, что хоть как-то связано с вопросом о людях пожилых, уже давно стало предметом для грустных шуток. На фоне минимальных пенсий мы замечаем лишь возрастающий пенсионный возраст, видимо, чтобы ослик уж точно никогда не добежал до своей морковки. По уровню зарплат и пенсий Россия отстает даже от латиноамериканских и некоторых африканских стран, не располагающих таким объемом природных ресурсов и полезных ископаемых. А Европа? Это же сказка. Города обустроены, улицы ухожены, зарплаты и пенсии на порядок выше наших, хотя цены не всегда сильно отличаются. Европейские пенсионеры – пара в годах, одетые в качественную одежду из натуральных тканей, путешествующие по странам, которые им интересны. Российские пенсионеры – это одинокие старики, покупающие по паре огурцов и батону хлеба в магазине. Ситуации, конечно же, бывают разные, но оглянувшись на регионы и то, как живут люди, общая картинка глаз не радует. Дешевеющая валюта Все чаще приходится слышать от людей, вернувшихся из поездки заграницу примерно такое – «там для нас теперь все очень дорого!». Недавно знакомый приехал из Белоруссии и даже там его поразил уровень цен. Цен для нас, ведь национальная валюта подешевела, а значит и купить на нее можно куда меньше, а привычные цены зарубежом и вовсе кажутся неадекватными. Почему валюта дешевеет, а зарплаты не увеличиваются? «Крутись больше, а кушай меньше» – еще одна фраза, которую теперь часто можно услышать.Наследие нашей культуры, строения, которые пережили революцию и войну сегодня беспощадно сносят. Вопрос восстановления фасадов исторических зданий с каждым годом становится все острее и острее – ведь с каждым годом становится все меньше того, что можно восстановить. Люди обращаются с петициями, доказывают значимость объектов – но итог один, вместо поместья 19 века через полгода мы видим новый торговый центр. Внешняя политика Внешняя политика Я уже не могу слушать, как нам чем-то угрожают западные страны, как они хотят нам навредить, про НАТО и прочую чепуху. Сколько можно об этом говорить и засорять голову россиянам? Вот эта истерия - спасайся кто может, напрягает. Инфляция, маленькие зарплаты, беднеющее население, грязные города, отсталая медицина - не, не слышали! Всё транслируют проблемы западных стран. На любой вопрос про ситуацию в России, ответ чиновника: "А вы знаете какая квартплата в Европе? А в Африке вообще дети голодают". Вот так и живем. Важно задуматься и о себе. Как бы цинично это не звучало – народ всегда достоин той власти, что к ним приходит. Людям нужно вспомнить о том, что они и есть народ. Изменения должны начаться с каждого в отдельности и распространяться далее, увеличиваясь в масштабах и значимости. Надо уже учиться грамотно излагать свою позицию и доносить мысли до руководства страны и чиновников – здесь не все так просто в свете последних законов, но мы должны стараться для своего благополучия, счастья детей и здоровья родителей. Мне кажется, мы могли быть круче Сингапура, Арабских Эмиратов и даже Америки, но что-то вечно идет не так.карюкалов вячеславМух развелось.Юрий Кушнаревпутин украл главное - надежду на лучшую жизнь для детей и внуков;на уважение и достоинство рабочего человека.Автор- теоретик.Собрал в кучу всё и подвёл к тому,что народ не тот.Каждый день в России арестовывают десятки казно-и прочих крадов. Трудно быть объективным и довольным,когда вся эта челядь вертикали власти жирует от души да ещё нас и оскорбляет.Что,не обращать на это внимание,автор? И что,путин и здесь не при чём? Это мы ещё и сотой доли всех делишек этой вертикали не знаем...карюкалов вячеславЭто точно.Юрий Кушнаревсчитаешь свою пачкотню забавной?карюкалов вячеславУх ты...карюкалов вячеславДействительно.Юрий Кушнареву тебя явное разжижение мозга - поменьше смотри ящик,а может от природы дурак?карюкалов вячеслав...?EMevgeniya merkulovaА при чём здесь Путин. Мы живем при капитализьме. А вспоминаем при социалистическую систему.Дым Дымыч===При капитализме каждый сам себе зарабатывает - кушая другого. Я съем тебя, а ты меня не съешь, мои бабло и адвокаты сдерут с тебя последнее и превратят тебя в пыль. Это основа капитализма, где за бумажные фантики мать родную продают.olga gordeeva (Кожемякина)За что боролись в проклятые 90-е, то и получили. А Путину спасибо огромное за то, что не дал страну превратить в холопку, а заставил пещерный Запад бояться Россию, уважать ее.карюкалов вячеславЭто точно.Николай ЗайчиковЗа 20 лет Сталин из аграрной нищей страны сделал конфетку , сломал хребет фашизму , дважды отстраивал страну после Гражданской и ВОВ , а Путин все 20 лет только мечтает сделать Россию могущественной и процветающейNatalyГод назад. Май 2020. Путин в обращении к гражданам РФ сказал, что надо смотреть в успешное будущее. Посмотрел тогда народ вперёд, где должно быть будущее, поглядел по сторонам, но ничего успешного не увидел. Прошло полгода. Декабрь 2020. Президент решил пообщаться с народом. Не напрямую, разумеется, а через журналистов на большой пресс-конференции. Народ затаил дыхание – может уже сегодня им расскажут, когда наступит это успешное будущее. Вместо этого Владимир Владимирович заявил, что «Ситуация сложная, связана с закрытием целого ряда производств, с ростом безработицы, со снижением уровня доходов». Что ж, подумал народ, известные ограничения, дистанционка, думать об успешном будущем непатриотично. Прошло ещё полгода. Июнь 2021. Путин выступил перед депутатами Госдумы. Говорил много. Опять про «сложнейший для всей страны период» и про то, какие депутаты молодцы, потому что «работали без пауз», и всё с одной единственной целью – «повышения качества жизни миллионов людей».Но всё «испортил» зампред ЦБ Алексей Заботкин, заявив о неизбежности нового экономического кризиса. Ладно, подумал народ. Пока успешное будущее на подходе, вспомню про успешное прошлое. Буквально с 1991 года. Вспомнил, и оторопел. Оказалось, для него в новой России всегда были трудные времена, которые только усложнялись с каждым годом. Кто виноват в трудных временах Про 1990-е годы более-менее понятно. Труднее времён и не придумаешь 8 декабря 1991 года Ельцин, Кравчук и Шушкевич уничтожили СССР. К 1994 году у народа отобрали 112 600 госпредприятий. В августе 1995 года Ельцин подписал указ «о залоговых аукционах», на основании которого 12 крупнейших государственных сырьевых компаний практически бесплатно ушли в частные руки. Знаменитый 1998 год – дефолт и деноминация рубля.1 декабря 1999 года – Путин сменил Ельцина. Наконец-то начались реформы. Трудовой народ лишили прав, который гарантировал СССР («Трудовой кодекс», 2001), лесов и рек («Лесной» и «Водный» кодексы, 2006), вводится ЕГЭ (2009), узаконена платная медицина (2011), увеличен возраст выхода на пенсию (2018). По идее, всё перечисленное должно было приблизить нас к «успешному будущему». Но почему-то не вышло. Реформы и провозглашённая Путиным в 2000 году борьба с бедностью привели к тому, что сегодня за последней чертой живёт 20 миллионов Кто-то считает, что в наших вечных «трудных временах» виновата «Единая Россия», которая руководит страной с 1 декабря 2001 года. Кто-то уверен, что виной тому происки внешних и внутренних врагов. Суть дела не меняется. Живём мы при нынешней политической «элите» плохо. В сентябре пройдут выборы. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании XX съезда партии «ЕР» сказал: «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку — подтвердить лидерство, добиться победы на выборах». А зачем? Или нас уже окончательно приговорили к «трудным временам»?россиян.Комментировать
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