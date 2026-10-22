Фото: НОВИКОМ НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) выпустил карты для российских пенсионеров, проживающих на Кубе.
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