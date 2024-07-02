Более 5,7 тысячи домов СНТ включили в план-график догазификации в Новосибирской области

Министерство ЖКХ и энергетики региона сформировало план-график догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) региона и направило его на согласование единому оператору газификации – в документ включены 5 720 домовладений в 197 СНТ.
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