Под задним сиденьем этого Лексуса полиция нашла 28 странных свертков (видео)

Отрабатывая оперативную информацию, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с автоинспекторами остановили в Калининском районе Тверской области (147-й км трассы М-10 «Россия») внедорожник Lexus LX, которым управлял 27-летний житель Москвы.
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