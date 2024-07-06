За рулем
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За рулем

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Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Это для воров подешевел, а для нас можешь не писать придурок.Этот хорошо извес...
  • Александр Гуреев
    Ну пиздец, подешевел, ты с дуба рухнул что ли. Может подаришь 3 ляма?Этот хорошо извес...
  • Eduard
    Так что на счет молчать,не знаю! Когда вы молчите,вам еаоборои пытаются "лапшу еа уши вещать".Как говорится :"Молчани...Вам устроили авто...

Под задним сиденьем этого Лексуса полиция нашла 28 странных свертков (видео)

Под задним сиденьем этого Лексуса полиция нашла 28 странных свертков (видео)

Отрабатывая оперативную информацию, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с автоинспекторами остановили в Калининском районе Тверской области (147-й км трассы М-10 «Россия») внедорожник Lexus LX, которым управлял 27-летний житель Москвы.

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