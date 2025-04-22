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В Рязани мигрант получил 19 лет за совращение 15 школьниц

В Рязани мигрант получил 19 лет за совращение 15 школьниц

Отбывать наказание иностранный педофил будет в колонии строгого режима.Суд в Рязанской области после полутора лет расследования вынес приговор мигранту, который соблазнял и развращал несовершеннолетних девочек.

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