В Рязани мигрант получил 19 лет за совращение 15 школьниц

Отбывать наказание иностранный педофил будет в колонии строгого режима.Суд в Рязанской области после полутора лет расследования вынес приговор мигранту, который соблазнял и развращал несовершеннолетних девочек.
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