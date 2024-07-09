Пермский край планирует расширить сотрудничество с Abu Dhabi Ports

Власти Пермского края намерены расширить сотрудничество с Abu Dhabi Ports. Такую возможность губернатор региона Дмитрий Махонин обсудил с заместителем министра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Омаром Ахмед Сувайна Аль Сувейди, генеральным директором кластера свободных экономических зон AD Ports Group Абдуллой Аль-Хамели и председателем Российско-эмиратского делового совета Сергеем Горьковым.
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