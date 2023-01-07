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Плишкова впервые с 2014-го сыграет в квалификации турнира WTA

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова выступит в квалификации второго турнира в Аделаиде. Таким образом, чешка впервые с 2014 года сыграет в квалификации соревнований WTA.

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