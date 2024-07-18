Убийце с Хорошевского шоссе предъявлено обвинение

Фигурант уголовного дела об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа после разрешения врачей был доставлен в подразделение столичного СК для производства следственных действий, где ему было предъявлено обвинение.
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