Убийце с Хорошевского шоссе предъявлено обвинение

Фигурант уголовного дела об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа после разрешения врачей был доставлен в подразделение столичного СК для производства следственных действий, где ему было предъявлено обвинение.