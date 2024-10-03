Загоревшийся в Хабаровске музтеатр требовал ремонта и готовился отметить 100-летие

Здание театра расположено напротив пожарной части Краевой музыкальный театр в Хабаровске, где утром в четверг, 3 октября, загорелась кровля, готовился отметить 100-летие в 2026 году, сообщает "Интерфакс".
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