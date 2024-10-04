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Ивановские новости

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В Иванове суд вынес приговор тверичанину за угон автомобиля

В Иванове суд вынес приговор тверичанину за угон автомобиля

Ленинский районный суд вынес приговор мужчине из Тверской области, который угнал автомобиль.Вчера, 3 октября, Ленинский районный суд города Иванова вынес приговор мужчине из Тверской области, который угнал автомобиль без цели хищения.

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