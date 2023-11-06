США работают над встречей Байдена и Си Цзиньпина на полях АТЭС

В Сан-Франциско в середине ноября планируется организация встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
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