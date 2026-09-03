❗️Александр Саенко стал временно исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района Решение принято после досрочного прекращения полномочий Игоря Крутькова по собственному желанию и на основании решения сессии Ленинского районного совета.
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