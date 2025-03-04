«Весельчак» подтянул своё Поле Чудес в Коми

Став главой Коми Ростислав Гольдштейн, подтвердив слухи, перетащил в свою команду и самого неоднозначного своего соратника, чьё имя не раз мелькало в скандальных историях - бывшего вице-губернатора ЕАО Дмитрия Братыненко.
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