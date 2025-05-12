Путин предвидел новые нападки Запада: ИКАО счел Россию виновной в крушении MH17 на Украине

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) согласился с позицией Нидерландов и Австралии, признав Россию ответственной за катастрофу малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
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