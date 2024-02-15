Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов и бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев провели совместный прием предпринимателей

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов и Уполномоченный при Главе (Раисе) РТ по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев провели сегодня в Казанском Кремле прием предпринимателей.
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