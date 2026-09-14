Головинские вести
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Головинские вести

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Предприниматели из Головинского отправили бойцам СВО снаряжение, оборудование и провизию

Столичные предприниматели поддерживают постоянную связь с бойцами специальной военной операции (СВО) и формируют для них гуманитарные грузы по конкретным запросам.

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