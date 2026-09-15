«Два стула» под Пашиняном зашатались: Долго армянский лидер испытывал терпение России в целом и Путина в частности.
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Вечно Россия в политике "рубит собаке хвост по частям". Что в мигрантском вопросе, что в данном случае.
Конечно же поставки российского газа в Армению должны стать важной темой в ходе визита (по приглашению) Пашиняна в Россию. Сколько можно просить руководство Армении определиться: остается ли она в ЕАЭС, пользуясь всеми льготами и привилегиями этого союза, или же отправится в ЕС.
Жопочникам газ не нужен! Пусть переходят на собственные ресурсы. Будут пердеть почаще и погуще - решат проблему.👻
Пусть теперь паршивцу мЫколке дают газ те, кто подставил второй стул под его пятую точку!
Это просто очередное предупреждение, сначала- овощи-фрукты, цветочки, коньяки и воды, рыба.Не помогло. Перед зимой, вот это, и это уже более серьезно и чувствительно. Пусть к другу Алиеву обратятся, ведь настоящие друзья именно так и познаются, в беде..