Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Россия (пока) на 10 дней закрывает газовый кран для Армении. Якобы ремонт, а там видно будет

Россия (пока) на 10 дней закрывает газовый кран для Армении. Якобы ремонт, а там видно будет

«Два стула» под Пашиняном зашатались: Долго армянский лидер испытывал терпение России в целом и Путина в частности.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Конечно же поставки российского газа в Армению должны стать важной темой в ходе визита (по приглашению) Пашиняна в Россию. Сколько можно просить руководство Армении определиться: остается ли она в ЕАЭС, пользуясь всеми льготами и привилегиями этого союза, или же отправится в ЕС.

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Это просто очередное предупреждение, сначала- овощи-фрукты, цветочки, коньяки и воды, рыба.Не помогло. Перед зимой,  вот это,  и это уже более серьезно и чувствительно. Пусть к другу Алиеву обратятся, ведь настоящие друзья именно так и познаются, в беде..