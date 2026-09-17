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Несекретные материалы

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Историческая вина: стоит ли жалеть пострадавших от мигрантов европейцев?

Историческая вина: стоит ли жалеть пострадавших от мигрантов европейцев?

Факт остается непреложным: современный высокий уровень жизни, передовая наука, социальные гарантии и инфраструктура Западной Европы были построены на многовековом колониальном грабеже, работорговле и наркоторговле.

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