Ведущий Дмитрий Дибров поведал о сексуальном опыте в самолете: Я что, не мужчина? Дмитрий Дибров вместе с Ольгой Бузовой стали ведущими нового шоу «Это нормально?».
Дмитрий Дибров рассказал об интимной связи в самолете
Комментарии
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Traveller
Уже одни имена ведущих говорят об "интеллекте" афтырей программы. Случайно переключал, уходя от рекламы, и наткнулся, как эти двое (дибров и уёбузовой) обсуждали нужно ли трахаться на первом свидании. А вы говорите - "эрнст"...
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11 час.
МГ
Маша Глага
Кто их смотрит?
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1 час.
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