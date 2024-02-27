Дмитрий Дибров рассказал об интимной связи в самолете

Traveller

Уже одни имена ведущих говорят об "интеллекте" афтырей программы. Случайно переключал, уходя от рекламы, и наткнулся, как эти двое (дибров и уёбузовой) обсуждали нужно ли трахаться на первом свидании. А вы говорите - "эрнст"...