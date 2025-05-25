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Царьград

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«Черноморец» оспаривает отказ в лицензии для участия в РПЛ 2025/2026

«Черноморец» оспаривает отказ в лицензии для участия в РПЛ 2025/2026

Футбольный клуб «Черноморец» готовит апелляцию на решение РФС об отказе в лицензии для участия в РПЛ 2025/2026, несмотря на достижение третьего места в Первой лиге.

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