Политика как он...
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Политика как она есть

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Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

Пленный украинский военнослужащий Николай Поцелуйко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и отправило на заведомо невыполнимое задание.

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